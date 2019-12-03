В НБУ пожаловались на преследования

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Заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова заявила, что работников регулятора систематически преследуют.
В НБУ пожаловались на преследования
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Об этом Рожкова написала на своей странице в Facebook.

«Террор продолжается. К давлению на коллектив НБУ прибавилось личное преследование отдельных должностных лиц НБУ и их семей. Мне жаль, что своими сомнительными действиями они создают дискомфорт нашим семьям и соседям», — указала она.

Как отметила Рожкова, она сама стала жертвой преследования, в частности, она не смогла отправить свою дочь в школу, так как утром группа неизвестных людей у её дома устроила акцию протеста.

По её словам, неизвестные также организовывали митинг у дома председателя Нацбанка Якова Смолия.

«Мы будем обращаться в правоохранительные органы. Мы будем призывать международное, медийное и экспертное сообщество поддержать НБУ в это нелёгкое время. Мы не будем молчать», — добавила она.

Ранее Национальный банк Украины осудил атаки на экс-главу регулятора Валерию Гонтареву и потребовал от правоохранительных органов провести независимое расследование.

Данное заявление было связано с тем, что неизвестные сожгли дом Гонтаревой под Киевом, бросив бутылку с зажигательной смесью. 

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