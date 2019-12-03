В НБУ пожаловались на преследования
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Об этом Рожкова написала на своей странице в Facebook.
«Террор продолжается. К давлению на коллектив НБУ прибавилось личное преследование отдельных должностных лиц НБУ и их семей. Мне жаль, что своими сомнительными действиями они создают дискомфорт нашим семьям и соседям», — указала она.
Как отметила Рожкова, она сама стала жертвой преследования, в частности, она не смогла отправить свою дочь в школу, так как утром группа неизвестных людей у её дома устроила акцию протеста.
По её словам, неизвестные также организовывали митинг у дома председателя Нацбанка Якова Смолия.
«Мы будем обращаться в правоохранительные органы. Мы будем призывать международное, медийное и экспертное сообщество поддержать НБУ в это нелёгкое время. Мы не будем молчать», — добавила она.
Ранее Национальный банк Украины осудил атаки на экс-главу регулятора Валерию Гонтареву и потребовал от правоохранительных органов провести независимое расследование.
Данное заявление было связано с тем, что неизвестные сожгли дом Гонтаревой под Киевом, бросив бутылку с зажигательной смесью.