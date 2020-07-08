Сотрудники Нацбанка Украины заявили о давлении со стороны депутатов

Сотрудники Нацбанка Украины заявили, что определённые депутаты Верховной рады занимаются политическим давление в отношении команды НБУ.

Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на коллективное обращение работников Нацбанка, которое было опубликовано в Facebook.

«Мы требуем прекратить политическое давление на НБУ, не на словах, а действиями. Мы ожидаем реакции на неэтичное поведение некоторых народных депутатов, которые пришли в Верховную раду защищать интересы не народа Украины, а отдельных олигархов. Депутатов, которые систематически искажают и дискредитируют нашу работу», — говорится в заявлении.

По словам сотрудников НБУ, депутаты Рады угрожают им созданием временных следственных комиссий и проведением поверок.

Ранее председатель Национального банка Украины Яков Смолий заявил, что подал в отставку в связи с длительным «систематическим политическим давлением».

3 июля депутаты Верховной рады уволили Смолия с должности главы Нацбанка.