Совет Европы и ЦИК Украины запустят совместный онлайн-проект о выборах
- AFP
Как пояснили в Совете Европы, работа по созданию онлайн-платформы является частью проекта под названием «Поддержка на Украине прозрачной и добросовестной выборной практики, охватывающей все группы населения».
В описании тендера подчёркивается, что необходимость появления интернет-ресурса обусловлена частыми изменениями в украинском законодательстве.
«Учитывая постоянные и частые изменения, которым подвергаются законы Украины, причём зачастую накануне связанных с ними выборов, по запросу главного национального партнёра проекта, ЦИК Украины, Совет Европы поддержит разработку и запуск постоянной онлайн-платформы ЦИК для изучения и повышения осведомлённости о выборах», — говорится в документе.
На платформе планируют размещать постоянно обновляемую информацию о выборах — инфографику, брошюры, видеоролики, а также онлайн-курсы, образовательные блоги и игры.
«Общая цель онлайн-платформы ЦИК заключается в повышении политической и правовой культуры украинских избирателей, в том числе по части их знаний, связанных с избирательным законодательством Украины, процессом выборов и их процедурами», — сообщают в СЕ.
Запустить ресурс рассчитывают в сентябре 2020 года, перед местными выборами на Украине. В рамках данного тендера Совет Европы готов потратить до €150 тыс.
В феврале СЕ анонсировал поиск подрядчиков, которые должны были сформировать «креативную концепцию», применимую для интерактивного онлайн-курса по основам украинского избирательного права.
Предполагалось организовать обучение в игровом формате, чтобы пользователи могли «погрузиться в увлекательную среду» изучения предмета.