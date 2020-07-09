Совет Европы и ЦИК Украины запустят совместный онлайн-проект о выборах

Совет Европы совместно с Центральной избирательной комиссией (ЦИК) Украины планирует создать онлайн-платформу, которая поможет «расширить знания» украинских граждан о выборах в стране. СЕ опубликовал тендер на разработку этого инструмента. С документом ознакомился RT.

Как пояснили в Совете Европы, работа по созданию онлайн-платформы является частью проекта под названием «Поддержка на Украине прозрачной и добросовестной выборной практики, охватывающей все группы населения».



В описании тендера подчёркивается, что необходимость появления интернет-ресурса обусловлена частыми изменениями в украинском законодательстве.

«Учитывая постоянные и частые изменения, которым подвергаются законы Украины, причём зачастую накануне связанных с ними выборов, по запросу главного национального партнёра проекта, ЦИК Украины, Совет Европы поддержит разработку и запуск постоянной онлайн-платформы ЦИК для изучения и повышения осведомлённости о выборах», — говорится в документе.

На платформе планируют размещать постоянно обновляемую информацию о выборах — инфографику, брошюры, видеоролики, а также онлайн-курсы, образовательные блоги и игры.

«Общая цель онлайн-платформы ЦИК заключается в повышении политической и правовой культуры украинских избирателей, в том числе по части их знаний, связанных с избирательным законодательством Украины, процессом выборов и их процедурами», — сообщают в СЕ.

Запустить ресурс рассчитывают в сентябре 2020 года, перед местными выборами на Украине. В рамках данного тендера Совет Европы готов потратить до €150 тыс.

В феврале СЕ анонсировал поиск подрядчиков, которые должны были сформировать «креативную концепцию», применимую для интерактивного онлайн-курса по основам украинского избирательного права.

Предполагалось организовать обучение в игровом формате, чтобы пользователи могли «погрузиться в увлекательную среду» изучения предмета.