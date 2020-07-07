Миссия ВОЗ прибыла в Туркменистан для выяснения ситуации с COVID-19

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Миссия ВОЗ прибыла в Туркменистан для выяснения того, как обстоит ситуация с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране.
Миссия ВОЗ прибыла в Туркменистан для выяснения ситуации с COVID-19
  • Reuters

Как сообщает Turkmenportal, работа делегации, в состав которой вошли пять экспертов, продлится 10 дней.

Миссия ВОЗ включает ряд встреч с высокопоставленными должностными лицами и экспертами общественного здравоохранения для совместной работы по оценке рисков и разработке систем реагирования, необходимых для контроля над COVID-19.

Эксперты планируют посетить медицинские учреждения, центры общественного здравоохранения, лаборатории.

По официальным данным властей Туркменистана, случаев коронавируса на территории страны не зафиксировано.

Ранее главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан рассказала об испытаниях препарата против коронавируса.

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