На Украине допустили обращение в суд ООН из-за сбитого в Иране Boeing

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Рано или поздно Украине придётся обратиться в суд ООН в связи с делом о сбитом Boeing в Тегеране, считает замглавы украинского МИД Евгений Енин.
На Украине допустили обращение в суд ООН из-за сбитого в Иране Boeing
  • AFP

«С самого первого дня мы понимаем, что рано или поздно нам придётся пойти в суд ООН», — цитирует его УНИАН.

Енин добавил, что для этого Киеву понадобится серьёзная юридическая команда.

«И заставить иранскую сторону согласиться на досудебное урегулирование можно, только сформировав соответствующую доказательную базу. Чем сильнее база, тем больше шансов быстрее договориться», — сказал замминистра.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина обратится в международные суды, если Иран не выполнит своих обязательств по ситуации с крушением Boeing в Тегеране.

По его словам, речь идёт о предоставлении Киеву чёрных ящиков и компенсации ущерба.

8 января в Тегеране произошла авиакатастрофа, в которой погибли 176 человек. Иран признал, что иранская система ПВО по ошибке сбила пассажирский самолёт компании «Международные авиалинии Украины», приняв его за крылатую ракету.

Как отметил иранский лидер Хасан Рухани, ВС Ирана были приведены в состояние полной боевой готовности для защиты от вероятных атак со стороны США, «что, к сожалению, привело к этой ужасной катастрофе».

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