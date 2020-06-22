Зеленский не исключил обращения в суды по делу о сбитом в Иране Boeing

Украина обратится в международные суды, если Иран не выполнит своих обязательств по ситуации с крушением Boeing в Тегеране, заявил украинский президент Владимир Зеленский. Речь идёт о предоставлении Киеву чёрных ящиков и компенсации ущерба.

«Я надеюсь, что иранская сторона выполнит то, что они пообещали на уровне главы своего государства», — сказал Зеленский в беседе с The Globe and Mail.

Он добавил, что Киев ожидает не только чёрных ящиков, но и «официальных извинений и надлежащей компенсации семьям, потерявшим своих близких».

«Иначе у нас не будет другого выбора, кроме как обратиться в международные суды. И они знают нашу чёткую предметную позицию», — приводит его слова пресс-служба.

Ранее заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин допустил, что установить истину вокруг ситуации со сбитым украинским Boeing в районе Тегерана можно и без бортовых самописцев, которые остаются в Иране.

8 января в Тегеране произошла авиакатастрофа, в которой погибли 176 человек. Иран признал, что иранская система ПВО ошибочно сбила пассажирский самолёт компании «Международные авиалинии Украины», приняв его за крылатую ракету.

Как отметил иранский лидер Хасан Рухани, ВС Ирана были приведены в состояние полной боевой готовности для защиты от вероятных атак со стороны США, «что, к сожалению, привело к этой ужасной катастрофе».