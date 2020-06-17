Киев допустил установление истины по сбитому Boeing без чёрных ящиков

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Установить истину вокруг ситуации со сбитым украинским Boeing в районе Тегерана можно и без бортовых самописцев, которые остаются в Иране, считает заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.
Киев допустил установление истины по сбитому Boeing без чёрных ящиков
  • Reuters

«Мы должны быть искренними, что на чёрных ящиках свет клином не сошёлся. Существуют спутниковые данные, которые подтверждают факт сбития Boeing двумя ракетами, потому что обнаружены две ракеты, они имеют уникальную структуру, чётко выделяется наличие двух отдельных сплавов», — сказал он в беседе с РБК Украина.

Замминистра добавил, что «должны быть аудио- и видеоданные с ракетных комплексов, из которых состоялся пуск ракет».

«Если вдруг чёрных ящиков не будет, трагедии не случится, это не означает, что отсутствуют другие возможности установить истину», — подчеркнул Енин.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина пока не обладает оборудованием для расшифровки бортовых самописцев со сбитого над Тегераном Boeing, однако в Киеве надеются получить чёрные ящики до того, как они попадут во Францию.

8 января в Тегеране произошла авиакатастрофа, в которой погибли 176 человек. Иран признал, что иранская система ПВО ошибочно сбила пассажирский самолёт компании «Международные авиалинии Украины», приняв его за крылатую ракету.

Как отметил иранский лидер Хасан Рухани, ВС Ирана были приведены в состояние полной боевой готовности для защиты от вероятных атак со стороны США, «что, к сожалению, привело к этой ужасной катастрофе».

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