В ВСУ заявили об отсутствии «угрозы вторжения» России

Вооружённые силы Украины не видят «угрозы вторжения» России, заявил в эфире ICTV командующий Объединённых сил ВС, генерал-лейтенант Сергей Наев.

По его словам, ВСУ отработали планы на все военные угрозы, в том числе и на таврическом направлении.

«Военные угрозы есть потенциальные — те, которые могут при определённых обстоятельствах стать реальными угрозами. А также непосредственные угрозы, которые уже в ближайшей перспективе, завтра-послезавтра, станут полномасштабной агрессией. Сейчас угрозы вторжения Российской Федерации на Украину ВСУ не отмечают», — сказал он.

Наев добавил, что главком ВМС Алексей Неижпапа, говоря о подготовке к полномасштабным боевым действиям с Россией, преувеличил.

«Адмирал Неижпапа недавно был назначен, давал интервью региональному СМИ. По его пониманию, он сказал, как он видит (ситуацию. — RT), не имея 100% ведомостей о развитии ситуации, что касается сегодня, на таврическом направлении», — отметил Наев.

Ранее командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа заявил, что Военно-морские силы страны готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией.

По его словам, в Киеве ожидают атаки России на Херсонскую область с целью пустить днепровскую воду в Крым.

В Кремле такие заявления назвали «абсолютной глупостью».