В ВСУ заявили об отсутствии «угрозы вторжения» России

Короткая ссылка
Вооружённые силы Украины не видят «угрозы вторжения» России, заявил в эфире ICTV командующий Объединённых сил ВС, генерал-лейтенант Сергей Наев.
В ВСУ заявили об отсутствии «угрозы вторжения» России
  • © facebook.com/GeneralStaff.ua

По его словам, ВСУ отработали планы на все военные угрозы, в том числе и на таврическом направлении.

«Военные угрозы есть потенциальные — те, которые могут при определённых обстоятельствах стать реальными угрозами. А также непосредственные угрозы, которые уже в ближайшей перспективе, завтра-послезавтра, станут полномасштабной агрессией. Сейчас угрозы вторжения Российской Федерации на Украину ВСУ не отмечают», — сказал он.

Наев добавил, что главком ВМС Алексей Неижпапа, говоря о подготовке к полномасштабным боевым действиям с Россией, преувеличил.

«Адмирал Неижпапа недавно был назначен, давал интервью региональному СМИ. По его пониманию, он сказал, как он видит (ситуацию. — RT), не имея 100% ведомостей о развитии ситуации, что касается сегодня, на таврическом направлении», — отметил Наев.

Ранее командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа заявил, что Военно-морские силы страны готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией.

По его словам, в Киеве ожидают атаки России на Херсонскую область с целью пустить днепровскую воду в Крым.

В Кремле такие заявления назвали «абсолютной глупостью»

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить