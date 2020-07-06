В Кремле оценили слова командующего ВМС Украины

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления командующего ВМС Украины о подготовке к полномасштабным боевым действиям против России.

«Это абсолютная глупость. Это искусственное нагнетание антироссийской истерии на Украине, к нашему сожалению, которая никоим образом не способствует урегулированию ситуации на юго-востоке», — ответил Песков на вопрос, имеются ли у России планы по вторжению на территорию Украины для обеспечения водой Крыма.

Командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа, в частности, заявил, что в Киеве ожидают атаки российской армии на Херсонскую область с целью пустить днепровскую воду в Крым.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с RT прокомментировал заявление командующего ВМС Украины.