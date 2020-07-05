Число случаев коронавируса в Белоруссии возросло до 63 554

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В Белоруссии число случаев коронавирусной инфекции COVID-19 возросло до 63 554. Всего за время эпидемии скончались 423 заболевших, сообщил Минздрав республики.
Число случаев коронавируса в Белоруссии возросло до 63 554
  • Reuters

«За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 423 (на 4 июля — 418) пациента с рядом хронических заболеваний и с выявленной коронавирусной инфекцией», — приводит заявление Интерфакс.

Всего от коронавируса вылечился 50 871 человек, в том числе 202 — за последние сутки.

В Белоруссии проведено 1 068 000 тестов на коронавирусную инфекцию.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил о победе над СОVID-19.

Доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с URA.RU оценил вероятность второй волны COVID-19.

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