Число случаев коронавируса в Белоруссии возросло до 63 554

В Белоруссии число случаев коронавирусной инфекции COVID-19 возросло до 63 554. Всего за время эпидемии скончались 423 заболевших, сообщил Минздрав республики.

«За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 423 (на 4 июля — 418) пациента с рядом хронических заболеваний и с выявленной коронавирусной инфекцией», — приводит заявление Интерфакс.

Всего от коронавируса вылечился 50 871 человек, в том числе 202 — за последние сутки.

В Белоруссии проведено 1 068 000 тестов на коронавирусную инфекцию.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил о победе над СОVID-19.

Доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с URA.RU оценил вероятность второй волны COVID-19.