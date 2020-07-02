Лукашенко заявил о победе в борьбе с коронавирусом

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию с коронавирусной инфекцией в стране.
Лукашенко заявил о победе в борьбе с коронавирусом
  • РИА Новости

«Наша система здравоохранения выстояла. Но мы не снижаем градус борьбы, хотя уже сегодня можно сказать — мы победили. И после окончательной победы над СОVID-19 обязательно отдельно встретимся с нашими врачами, которые сегодня всё ещё на посту», — цитирует БЕЛТА Лукашенко.

По данным на 1 июля, число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в Белоруссии составило 62 424.

Отмечается, что по всей республике выздоровели и выписаны 47 553 пациента, у которых ранее был подтверждён диагноз COVID-19.

Ранее доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН оценил вероятность второй волны COVID-19 в России.

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