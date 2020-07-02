Украина подписала меморандум для переговоров с Ираном по делу Boeing

Украина на встрече с представителями Афганистана, Великобритании, Швеции и Канады подписала меморандум о взаимопонимании в сотрудничестве на переговорах с Ираном по делу о сбитом около Тегерана Boeing.

«Меморандумом закреплено обязательство членов координационной группы сотрудничать в рамках подготовки и проведения переговоров», — говорится в сообщении украинского МИД.

8 января в Тегеране произошла авиакатастрофа, в которой погибли 176 человек. Иран признал, что иранская система ПВО ошибочно сбила пассажирский самолёт компании «Международные авиалинии Украины», приняв его за крылатую ракету.

Как отметил иранский лидер Хасан Рухани, ВС Ирана были приведены в состояние полной боевой готовности для защиты от вероятных атак со стороны США, «что, к сожалению, привело к этой ужасной катастрофе».

В Международной организации гражданской авиации сообщили, что 20 июля Иран отправит во Францию бортовые самописцы украинского Boeing.