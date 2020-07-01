Франция пригласила экспертов Украины для расшифровки самописцев Boeing

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Франция пригласила украинских экспертов принять участие в расшифровке бортовых самописцев со сбитого над Тегераном Boeing, сообщил замглавы МИД Украины Евгений Енин.
Франция пригласила экспертов Украины для расшифровки самописцев Boeing
  • Reuters

«Сегодня Украина получила приглашение от Франции направить наших экспертов для участия в расшифровке чёрных ящиков РS752, которые (согласно предварительным обещаниям Ирана) должны прибыть в Лион 20 июля», — написал он в своём Facebook.

Представитель украинского МИД также подчеркнул, что основной задачей является обеспечение «максимального уровня международного признания фактов незаконного вмешательства в случае с рейсом PS752».

Ранее в Международной организации гражданской авиации (ИКАО) сообщили, что 20 июля Иран отправит во Францию бортовые самописцы украинского Boeing.

На Украине заявляли, что рассчитывают получить чёрные ящики Boeing до того, как они попадут для расшифровки во Францию.

8 января в Тегеране произошла авиакатастрофа, в которой погибли 176 человек. Иран признал, что иранская система ПВО ошибочно сбила пассажирский самолёт компании «Международные авиалинии Украины», приняв его за крылатую ракету.

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