Посол России оценил заявления о давлении на выборы в Белоруссии

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Посол России в Минске Дмитрий Мезенцев назвал безосновательными заявления о давлении на выборы в Белоруссии с российской территории.
Посол России оценил заявления о давлении на выборы в Белоруссии
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«Я абсолютно убеждён в том, что все разговоры о том, что кто-то когда-то будто бы или якобы с территории России оказывает давление на выборы Белоруссии, не имеют под собой никаких оснований», — цитирует его РИА Новости.

Мезенцев отметил, что в любом государстве выборная кампания сопровождается борьбой с оппозицией.

«Это совершенно естественно и искать здесь что-то необычное просто не следует», — добавил российский посол.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил о намерении встретиться с российским президентом Владимиром Путиным и обсудить «вмешательство в выборы из-за рубежа».

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя слова Лукашенко, заявил, что Россия не собирается вмешиваться в электоральные процессы, тем более в те, которые проходят в Белоруссии.

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