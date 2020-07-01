Посол России оценил заявления о давлении на выборы в Белоруссии
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- РИА Новости
«Я абсолютно убеждён в том, что все разговоры о том, что кто-то когда-то будто бы или якобы с территории России оказывает давление на выборы Белоруссии, не имеют под собой никаких оснований», — цитирует его РИА Новости.
Мезенцев отметил, что в любом государстве выборная кампания сопровождается борьбой с оппозицией.
«Это совершенно естественно и искать здесь что-то необычное просто не следует», — добавил российский посол.
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил о намерении встретиться с российским президентом Владимиром Путиным и обсудить «вмешательство в выборы из-за рубежа».
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя слова Лукашенко, заявил, что Россия не собирается вмешиваться в электоральные процессы, тем более в те, которые проходят в Белоруссии.