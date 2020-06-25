В Кремле прокомментировали заявления Лукашенко о выборах в Белоруссии

Россия не собирается вмешиваться в электоральные процессы, тем более в те, которые проходят в Белоруссии, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя заявления белорусского лидера Александра Лукашенко о «вмешательствах в выборы из-за рубежа».

«Здесь можно ответить однозначно, что Российская Федерация никогда не вмешивалась, не вмешивается и не собирается вмешиваться в чьи бы то ни было электоральные процессы, тем более в электоральные процессы, которые проходят у нашего союзника — Белоруссии», — сказал Песков журналистам.

Он добавил, что сторона, которая обвиняет, должна привести аргументы.

Ранее Лукашенко заявил, что намерен встретиться с российским президентом Владимиром Путиным и обсудить «вмешательство в выборы из-за рубежа».

По его словам, в Белоруссии «применяются самые современные фальшивые технологии, идёт вмешательство из-за рубежа».

Выборы президента пройдут в Белоруссии 9 августа.