В Кремле прокомментировали заявления Лукашенко о выборах в Белоруссии

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Россия не собирается вмешиваться в электоральные процессы, тем более в те, которые проходят в Белоруссии, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя заявления белорусского лидера Александра Лукашенко о «вмешательствах в выборы из-за рубежа».
В Кремле прокомментировали заявления Лукашенко о выборах в Белоруссии
  • РИА Новости

«Здесь можно ответить однозначно, что Российская Федерация никогда не вмешивалась, не вмешивается и не собирается вмешиваться в чьи бы то ни было электоральные процессы, тем более в электоральные процессы, которые проходят у нашего союзника — Белоруссии», — сказал Песков журналистам.

Он добавил, что сторона, которая обвиняет, должна привести аргументы.

Ранее Лукашенко заявил, что намерен встретиться с российским президентом Владимиром Путиным и обсудить «вмешательство в выборы из-за рубежа».

По его словам, в Белоруссии «применяются самые современные фальшивые технологии, идёт вмешательство из-за рубежа».

Выборы президента пройдут в Белоруссии 9 августа. 

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