В Кремле прокомментировали заявления Лукашенко о выборах в Белоруссии
- РИА Новости
«Здесь можно ответить однозначно, что Российская Федерация никогда не вмешивалась, не вмешивается и не собирается вмешиваться в чьи бы то ни было электоральные процессы, тем более в электоральные процессы, которые проходят у нашего союзника — Белоруссии», — сказал Песков журналистам.
Он добавил, что сторона, которая обвиняет, должна привести аргументы.
Ранее Лукашенко заявил, что намерен встретиться с российским президентом Владимиром Путиным и обсудить «вмешательство в выборы из-за рубежа».
По его словам, в Белоруссии «применяются самые современные фальшивые технологии, идёт вмешательство из-за рубежа».
Выборы президента пройдут в Белоруссии 9 августа.