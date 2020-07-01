В Минске сказали, когда заработает соглашение о признании виз с Россией

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Посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что соглашение о взаимном признании виз между странами может заработать в конце нынешнего — начале следующего года.
В Минске сказали, когда заработает соглашение о признании виз с Россией
  • Reuters

«Это межправсоглашение не может быть моментально введено, есть определённый процесс ратификации, потом обмен нотами. Ратификация обычно — месяца три, обмен нотами — месяц. Поэтому мы полагаем, что, может, к концу этого года — началу следующего (в январе месяце) это всё заработает», — приводит БЕЛТА слова Семашко.

Соглашение предусматривает, что иностранцы, имеющие белорусскую визу, смогут въезжать в Россию и пребывать там вплоть до окончания срока её действия, аналогичные правила касаются и иностранцев с российской визой в Белоруссии. 

19 июня главы МИД России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей подписали межправительственное соглашение между двумя странами о взаимном признании виз.

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