В Минске сказали, когда заработает соглашение о признании виз с Россией

Посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что соглашение о взаимном признании виз между странами может заработать в конце нынешнего — начале следующего года.

«Это межправсоглашение не может быть моментально введено, есть определённый процесс ратификации, потом обмен нотами. Ратификация обычно — месяца три, обмен нотами — месяц. Поэтому мы полагаем, что, может, к концу этого года — началу следующего (в январе месяце) это всё заработает», — приводит БЕЛТА слова Семашко.

Соглашение предусматривает, что иностранцы, имеющие белорусскую визу, смогут въезжать в Россию и пребывать там вплоть до окончания срока её действия, аналогичные правила касаются и иностранцев с российской визой в Белоруссии.

19 июня главы МИД России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей подписали межправительственное соглашение между двумя странами о взаимном признании виз.