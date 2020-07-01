Минздрав Киргизии заявил об острой нехватке аппаратов ИВЛ

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Замминистра здравоохранения Киргизии Мадамин Каратаев заявил, что медики в стране остро нуждаются в аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и кислородных концентраторах.
Минздрав Киргизии заявил об острой нехватке аппаратов ИВЛ
  • © Евгений Биятов / РИА Новости

«Мы сейчас остро нуждаемся в кислородных концентраторах и аппаратах ИВЛ», — приводит ТАСС его слова.

Он отметил, что в связи с большим наплывом в последние дни пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 больницам республики не хватает как минимум 2,3 тыс. кислородных концентраторов и несколько сотен аппаратов для вентиляции легких.

Киргизия надеется, что в ближайшие дни часть концентраторов и аппаратов ИВЛ будут поставлены в республику в качестве гуманитарной помощи. Он отметил, что уже ожидаются поставки из России и Китая.

В Киргизии выявили 439 случаев заболевания коронавирусом за последние сутки. Общее число пациентов с коронавирусом в Киргизии достигло 5735.

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