Минздрав Киргизии заявил об острой нехватке аппаратов ИВЛ
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«Мы сейчас остро нуждаемся в кислородных концентраторах и аппаратах ИВЛ», — приводит ТАСС его слова.
Он отметил, что в связи с большим наплывом в последние дни пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 больницам республики не хватает как минимум 2,3 тыс. кислородных концентраторов и несколько сотен аппаратов для вентиляции легких.
Киргизия надеется, что в ближайшие дни часть концентраторов и аппаратов ИВЛ будут поставлены в республику в качестве гуманитарной помощи. Он отметил, что уже ожидаются поставки из России и Китая.
В Киргизии выявили 439 случаев заболевания коронавирусом за последние сутки. Общее число пациентов с коронавирусом в Киргизии достигло 5735.