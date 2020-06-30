На Украине заводу «Электротяжмаш» отключили воду за долги

На Украине госпредприятию по производству гидрогенераторов — заводу «Электротяжмаш» — отключили воду за долги.

Об этом сообщает пресс-служба «Харьковводоканала».

«Мы неоднократно официально уведомляли «Электротяжмаш» о данной задолженности, но руководство предприятия не реагировало и не предпринимало практических шагов для погашения долга. В результате было принято решение прекратить предоставление услуг водоотведения», — говорится в заявлении.

Уточняется, что завод задолжал более 1,493 млн гривен.

В марте премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что украинские власти начали переговоры с международными партнёрами о реструктуризации внешнего долга в связи с расходами на борьбу с распространением коронавируса.