На Украине заводу «Электротяжмаш» отключили воду за долги

Короткая ссылка
На Украине госпредприятию по производству гидрогенераторов — заводу «Электротяжмаш» — отключили воду за долги.
На Украине заводу «Электротяжмаш» отключили воду за долги
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба «Харьковводоканала».

«Мы неоднократно официально уведомляли «Электротяжмаш» о данной задолженности, но руководство предприятия не реагировало и не предпринимало практических шагов для погашения долга. В результате было принято решение прекратить предоставление услуг водоотведения», — говорится в заявлении.

Уточняется, что завод задолжал более 1,493 млн гривен.

В марте премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что украинские власти начали переговоры с международными партнёрами о реструктуризации внешнего долга в связи с расходами на борьбу с распространением коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить