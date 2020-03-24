Украинские власти ведут переговоры по реструктуризации внешнего долга

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Украинские власти начали переговоры с международными партнёрами о реструктуризации внешнего долга в связи с расходами на борьбу с распространением коронавируса. Об этом в эфире ICTV заявил украинский премьер Денис Шмыгаль.

«Второй вопрос — это внешние долги. Мы должны их реструктуризировать, и мы начали переговоры с нашими международными партнёрами, но сегодня в мире идёт колоссальная борьба за деньги», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что все страны «пытаются сегодня или занять или получить помощь».

«И мы действуем так, как делают все развитые страны мира — мы конкурируем за дешёвый финансовый ресурс для нашего бюджета. Это и есть источники от наших международных партнёров», — отметил премьер.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский провёл телефонные переговоры с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой по вопросам расширения сотрудничества в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Как сообщили СМИ, Украина может получить от МВФ $10 млрд, из которых $4,5 млрд может пойти на борьбу с коронавирусом.

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