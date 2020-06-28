На Украине за сутки выявлено 917 случаев коронавируса

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На Украине за сутки выявили 917 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее число заболевших COVID-19 возросло до 42 982.
На Украине за сутки выявлено 917 случаев коронавируса
  • Reuters
  • © Gleb Garanich

Такие данные опубликовал Совет национальной обороны и безопасности (СНБО) Украины.

За сутки от инфекции скончались 19 человек. Общее число летальных случаев возросло до 1129.

Всего от коронавируса вылечились 18 934 человека.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал ограничить работу ночных клубов из-за распространения коронавирусной инфекции.

Мэр Киева Виталий Кличко также отметил ухудшение ситуации с коронавирусом в городе.

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