На Украине за сутки выявлено 917 случаев коронавируса
- Reuters
- © Gleb Garanich
Такие данные опубликовал Совет национальной обороны и безопасности (СНБО) Украины.
За сутки от инфекции скончались 19 человек. Общее число летальных случаев возросло до 1129.
Всего от коронавируса вылечились 18 934 человека.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал ограничить работу ночных клубов из-за распространения коронавирусной инфекции.
Мэр Киева Виталий Кличко также отметил ухудшение ситуации с коронавирусом в городе.