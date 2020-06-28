Премьер Украины призвал местные власти ограничить работу ночных клубов

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал местные власти ограничить работу ночных клубов из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
Премьер Украины призвал местные власти ограничить работу ночных клубов
  • Reuters

Об этом сообщает пресс-служба офиса президента Украины.

«Глава правительства попросил мэров привлечь муниципальные патрули... для соблюдения санитарно-эпидемиологических требований; ограничить работу ночных клубов с 22:00, поставить на жёсткий контроль муниципальный транспорт, а также улучшить информационную политику», — говорится в заявлении.

Также Шмыгаль добавил, что показатель заболеваемости в стране значительно вырос и составляет более 50 человек на 100 тыс. населения, в то же время летальность составляет 2,6%.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в городе.

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