Премьер Украины призвал местные власти ограничить работу ночных клубов

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал местные власти ограничить работу ночных клубов из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба офиса президента Украины.

«Глава правительства попросил мэров привлечь муниципальные патрули... для соблюдения санитарно-эпидемиологических требований; ограничить работу ночных клубов с 22:00, поставить на жёсткий контроль муниципальный транспорт, а также улучшить информационную политику», — говорится в заявлении.

Также Шмыгаль добавил, что показатель заболеваемости в стране значительно вырос и составляет более 50 человек на 100 тыс. населения, в то же время летальность составляет 2,6%.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в городе.