Премьер Украины призвал местные власти ограничить работу ночных клубов
- Reuters
Об этом сообщает пресс-служба офиса президента Украины.
«Глава правительства попросил мэров привлечь муниципальные патрули... для соблюдения санитарно-эпидемиологических требований; ограничить работу ночных клубов с 22:00, поставить на жёсткий контроль муниципальный транспорт, а также улучшить информационную политику», — говорится в заявлении.
Также Шмыгаль добавил, что показатель заболеваемости в стране значительно вырос и составляет более 50 человек на 100 тыс. населения, в то же время летальность составляет 2,6%.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в городе.