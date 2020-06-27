Кличко заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в Киеве

Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киеве ухудшается. Об этом заявил мэр города Виталий Кличко.

«Друзья! Ситуация с заболеванием коронавирусом в столице ухудшается. Количество людей, у которых за минувшие сутки подтвердили коронавирус, увеличилась ещё на 142», — написал он в своём Telegram-канале.

По его словам, к настоящему моменту в украинской столице «уже 4866 подтверждённых случаев заболевания COVID-19».

Ранее в Минздраве Украины заявили о возможной вспышке коронавирусной инфекции на западе страны из-за наводнений.

В середине июня Кличко отмечал, что в Киеве вернут часть ограничений, введённых из-за COVID-19, если число заболевших будет расти.