Кличко заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в Киеве
- Reuters
«Друзья! Ситуация с заболеванием коронавирусом в столице ухудшается. Количество людей, у которых за минувшие сутки подтвердили коронавирус, увеличилась ещё на 142», — написал он в своём Telegram-канале.
По его словам, к настоящему моменту в украинской столице «уже 4866 подтверждённых случаев заболевания COVID-19».
Ранее в Минздраве Украины заявили о возможной вспышке коронавирусной инфекции на западе страны из-за наводнений.
В середине июня Кличко отмечал, что в Киеве вернут часть ограничений, введённых из-за COVID-19, если число заболевших будет расти.