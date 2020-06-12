Кличко не исключил ужесточения ограничений по коронавирусу в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в украинской столице вернут часть ограничений, введённых из-за коронавирусной инфекции, если число заболевших будет расти.

«Если показатель заболеваемости достигнет 24 человек на 100 тыс. человек, то Киев будет вынужден, к сожалению, вернуть часть ограничений», — приводит ТАСС слова Кличко в ходе брифинга.

По его словам, в настоящее время в Киеве 16 больных COVID-19 на 100 тыс. человек.

Он отметил, что ограничения могут коснуться крупных магазинов, торговых центров, детских садов, рынков и других учреждений.

За сутки в Киеве выявили 95 заболевших коронавирусом. Днём ранее подтвердили 91 случай заболевания.

Всего в городе подтверждено 3766 случаев заболевания COVID-19, в том числе 1132 человека выздоровели и 85 умерли.

За сутки на Украине выявили 683 случая коронавируса.