На Украине за сутки выявили 683 случая коронавируса
- globallookpress.com
Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на Совет национальной безопасности и обороны страны.
Уточняется, что общее число зарегистрированных за время пандемии случаев достигло 29 753.
Также телеканал указывает, что к настоящему моменту общее число скончавшихся из-за COVID-19 достигло 870.
Всего в стране от коронавируса вылечились 13 567 пациентов.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по всей стране необходимо провести страхование медиков, которые лечат пациентов с коронавирусом.