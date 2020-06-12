На Украине за сутки выявили 683 случая коронавируса

На Украине заявили, что за сутки в стране зафиксировали 683 случая коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на Совет национальной безопасности и обороны страны.

Уточняется, что общее число зарегистрированных за время пандемии случаев достигло 29 753.

Также телеканал указывает, что к настоящему моменту общее число скончавшихся из-за COVID-19 достигло 870.

Всего в стране от коронавируса вылечились 13 567 пациентов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по всей стране необходимо провести страхование медиков, которые лечат пациентов с коронавирусом.