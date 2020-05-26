Зеленский предложил страховать борющихся с коронавирусом врачей

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по всей стране необходимо провести страхование медиков, которые лечат пациентов с коронавирусом.
Зеленский предложил страховать борющихся с коронавирусом врачей
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«Мы говорили о хорошем примере Луганской облгосадминистрации, которая застраховала всех медиков, работающих на передовой. Я уже отмечал, что это надо воплотить по всей Украине», — цитирует Зеленского официальный сайт президента Украины.

Также украинский лидер поддержал идею привлечения волонтёров для помощи в соблюдении ограничительных мер.

Ранее стало известно, что на Украине 1 июня планируется очередное ослабление карантинных ограничений при условии благоприятной эпидемиологической ситуации.

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