На Украине заявили о стабилизации рынка труда в стране

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о стабилизации рынка труда в стране.
На Украине заявили о стабилизации рынка труда в стране
  • Reuters

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«С начала июня происходит стабилизация на рынке труда. Госслужба занятости за карантин помогла найти работу 156 000 человек. Положительные результаты даёт и введённая в начале мая правительственная программа помощи по частичной безработице для малого и среднего бизнеса», — указал он.

Ранее правительство Украины освободило Игоря Дегнеру от должности главы Государственной службы по вопросам труда.

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