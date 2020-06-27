На Украине заявили о стабилизации рынка труда в стране

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о стабилизации рынка труда в стране.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«С начала июня происходит стабилизация на рынке труда. Госслужба занятости за карантин помогла найти работу 156 000 человек. Положительные результаты даёт и введённая в начале мая правительственная программа помощи по частичной безработице для малого и среднего бизнеса», — указал он.

Ранее правительство Украины освободило Игоря Дегнеру от должности главы Государственной службы по вопросам труда.