На Украине уволили главу Гоструда

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Правительство Украины освободило Игоря Дегнеру от должности главы Государственной службы по вопросам труда.
На Украине уволили главу Гоструда
  • Здание правительства Украины
  • РИА Новости

Об этом сообщает «СТРАНА.ua».

Соответствующее решение было принято в ходе заседания правительства 17 июня.

Отмечается, что временно исполнять обязанности руководителя ведомства будет замглавы Гоструда Виталий Сажиенко.

Как указывает издание, Дегнера успел проработать главой ведомства три с лишним месяца.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерия Евдокимова с должности главы Службы внешней разведки (СВР) страны.

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