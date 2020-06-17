На Украине уволили главу Гоструда

Правительство Украины освободило Игоря Дегнеру от должности главы Государственной службы по вопросам труда.

Об этом сообщает «СТРАНА.ua».

Соответствующее решение было принято в ходе заседания правительства 17 июня.

Отмечается, что временно исполнять обязанности руководителя ведомства будет замглавы Гоструда Виталий Сажиенко.

Как указывает издание, Дегнера успел проработать главой ведомства три с лишним месяца.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерия Евдокимова с должности главы Службы внешней разведки (СВР) страны.