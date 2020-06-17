На Украине уволили главу Гоструда
- Здание правительства Украины
- РИА Новости
Об этом сообщает «СТРАНА.ua».
Соответствующее решение было принято в ходе заседания правительства 17 июня.
Отмечается, что временно исполнять обязанности руководителя ведомства будет замглавы Гоструда Виталий Сажиенко.
Как указывает издание, Дегнера успел проработать главой ведомства три с лишним месяца.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерия Евдокимова с должности главы Службы внешней разведки (СВР) страны.