Facebook изменил правило написания названия Киева

Короткая ссылка
Социальная сеть Facebook изменила правило написания названия украинской столицы Киева. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Facebook изменил правило написания названия Киева
  • Facebook

По его словам, Facebook официально перешёл к использованию Kyiv вместо Kiev.

«Об этом сегодня сообщили в ответ на запрос МИД», — написал он в Facebook.

По его словам, старые отметки останутся с прежними метками, а все новые будут правильными.

«Отныне это будет Kyiv — адреса и места, в которых упоминается столица Украины, будут использовать именно такую ​​транслитерацию с украинского, а не с русского языка», — добавил он.

13 июня Совет США по географическим названиям также решил изменить правило написания Киева в международной базе. 

В Росреестре отмечали, что решение американских властей не распространяется на российских картографов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить