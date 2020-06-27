Facebook изменил правило написания названия Киева

Социальная сеть Facebook изменила правило написания названия украинской столицы Киева. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, Facebook официально перешёл к использованию Kyiv вместо Kiev.

«Об этом сегодня сообщили в ответ на запрос МИД», — написал он в Facebook.

По его словам, старые отметки останутся с прежними метками, а все новые будут правильными.

«Отныне это будет Kyiv — адреса и места, в которых упоминается столица Украины, будут использовать именно такую ​​транслитерацию с украинского, а не с русского языка», — добавил он.

13 июня Совет США по географическим названиям также решил изменить правило написания Киева в международной базе.

В Росреестре отмечали, что решение американских властей не распространяется на российских картографов.