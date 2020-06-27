Facebook изменил правило написания названия Киева
По его словам, Facebook официально перешёл к использованию Kyiv вместо Kiev.
«Об этом сегодня сообщили в ответ на запрос МИД», — написал он в Facebook.
По его словам, старые отметки останутся с прежними метками, а все новые будут правильными.
«Отныне это будет Kyiv — адреса и места, в которых упоминается столица Украины, будут использовать именно такую транслитерацию с украинского, а не с русского языка», — добавил он.
13 июня Совет США по географическим названиям также решил изменить правило написания Киева в международной базе.
В Росреестре отмечали, что решение американских властей не распространяется на российских картографов.