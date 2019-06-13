Росреестр не намерен менять наименование Киева на украинский манер
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«Совет США по географическим наименованиям распространяет свою деятельность исключительно на территорию США. Его решения не являются обязательными или рекомендательными для картографических служб других стран, в том числе России», — приводит РИА Новости сообщение Росреестра.
Отмечается, что в российской картографии наименование города как «Киев» употребляется в соответствии с российским законодательством.
Ранее совет США по географическим названиям принял решение изменить правило написания Киева в международной базе — с Kiev на Kyiv.