Росреестр не намерен менять наименование Киева на украинский манер

В пресс-службе Росреестра сообщили, что решение США по наименованию Киева на украинский манер не распространяется на российских картографов.

«Совет США по географическим наименованиям распространяет свою деятельность исключительно на территорию США. Его решения не являются обязательными или рекомендательными для картографических служб других стран, в том числе России», — приводит РИА Новости сообщение Росреестра.

Отмечается, что в российской картографии наименование города как «Киев» употребляется в соответствии с российским законодательством.

Ранее совет США по географическим названиям принял решение изменить правило написания Киева в международной базе — с Kiev на Kyiv.