В Совфеде оценили решение США переименовать Киев в международной базе

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Анна Лушникова
Член рабочей группы Совета Федерации по защите государственного суверенитета Ольга Ковитиди прокомментировала в беседе с RT решение Совета США по географическим названиям изменить написание Киева в международной базе.
В Совфеде оценили решение США переименовать Киев в международной базе
  • © РИА Новости

«Вместо того чтобы заниматься выводом страны из экономического, социального и политического кризиса, украинские власти инициируют вопросы, которые никак не скажутся на улучшении жизни людей. Уверена, что изменения в названии столицы Украины, которые будут внесены 17 июня по просьбе посла Украины в США, никак не скажутся на повышении уровня жизни рядовых граждан страны», — считает Ковитиди.

Ранее Совет США по географическим названиям принял решение о замене официального названия столицы Украины с Kiev на Kyiv в международной базе.

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