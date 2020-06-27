В Киргизии число случаев коронавируса превысило 4500
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«На 27 июня 2020 года по республике зарегистрировано 309 новых случаев СOVID-19, 118 из них — в Бишкеке», — цитирует представителя штаба РИА Новости.
Среди новых пациентов с коронавирусом 43 являются медработниками.
Как уточняет агентство, это самое большое число выявленных за сутки случаев инфицирования коронавирусом с начала пандемии.
За сутки в Киргизии умерли три пациента с коронавирусом, общее число летальных исходов возросло до 46.
Ещё 2212 пациентов выписаны после выздоровления.
Ранее сообщалось, что у восьми сотрудников аппарата президента Киргизии выявили коронавирус.
COVID-19 также подтвердился у мэра Бишкека Азиза Суракматова.