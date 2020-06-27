В Киргизии число случаев коронавируса превысило 4500

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В Киргизии за сутки выявили 309 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее число заболевших COVID-19 увеличилось до 4513 человек, сообщает республиканский штаб по борьбе с вирусом.
В Киргизии число случаев коронавируса превысило 4500
  • © REUTERS/Vladimir Pirogov

«На 27 июня 2020 года по республике зарегистрировано 309 новых случаев СOVID-19, 118 из них — в Бишкеке», — цитирует представителя штаба РИА Новости.

Среди новых пациентов с коронавирусом 43 являются медработниками.

Как уточняет агентство, это самое большое число выявленных за сутки случаев инфицирования коронавирусом с начала пандемии.

За сутки в Киргизии умерли три пациента с коронавирусом, общее число летальных исходов возросло до 46.

Ещё 2212 пациентов выписаны после выздоровления.

Ранее сообщалось, что у восьми сотрудников аппарата президента Киргизии выявили коронавирус.

COVID-19 также подтвердился у мэра Бишкека Азиза Суракматова.

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