В Госдуме прокомментировали слова Зеленского о планах вернуть Крым

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Анна Лушникова
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Украина «вернёт» Крым и его жителей.
В Госдуме прокомментировали слова Зеленского о планах вернуть Крым
  • РИА Новости

«Зеленский уже неоднократно делал популистские заявления по Крыму, и все они ничего не стоят. Да и сам украинский президент знает, что говорит заведомую ложь», — сказал депутат.

По словам Бальбека, сценарий присоединения полуострова к Украине ни один здравомыслящий человек не рассматривает. 

Ранее Зеленский заявил, что Украина «вернёт» Крым и его жителей.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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