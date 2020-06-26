В Госдуме прокомментировали слова Зеленского о планах вернуть Крым
- РИА Новости
«Зеленский уже неоднократно делал популистские заявления по Крыму, и все они ничего не стоят. Да и сам украинский президент знает, что говорит заведомую ложь», — сказал депутат.
По словам Бальбека, сценарий присоединения полуострова к Украине ни один здравомыслящий человек не рассматривает.
Ранее Зеленский заявил, что Украина «вернёт» Крым и его жителей.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.