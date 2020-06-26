Лукашенко заявил о планах приехать на открытие мемориала подо Ржевом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что планирует приехать на церемонию открытия мемориала советскому солдату подо Ржевом, которая должна пройти 30 июня.

Об этом сообщает БЕЛТА.

«Во вторник на следующей неделе. Мы выбираем время, как поехать. Ищем момент, чтобы поехать и обсудить (с президентом России. — RT) там же некоторые вопросы нашего дальнейшего сотрудничества», — сказал Лукашенко.

Ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин могут встретиться на открытии мемориала подо Ржевом 30 июня.

25 июня Лукашенко заявил о намерении обсудить с Путиным ситуацию с выборами в Белоруссии.