Лукашенко заявил о планах приехать на открытие мемориала подо Ржевом
- Reuters
Об этом сообщает БЕЛТА.
«Во вторник на следующей неделе. Мы выбираем время, как поехать. Ищем момент, чтобы поехать и обсудить (с президентом России. — RT) там же некоторые вопросы нашего дальнейшего сотрудничества», — сказал Лукашенко.
Ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин могут встретиться на открытии мемориала подо Ржевом 30 июня.
25 июня Лукашенко заявил о намерении обсудить с Путиным ситуацию с выборами в Белоруссии.