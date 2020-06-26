Лукашенко заявил о планах приехать на открытие мемориала подо Ржевом

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что планирует приехать на церемонию открытия мемориала советскому солдату подо Ржевом, которая должна пройти 30 июня.
Лукашенко заявил о планах приехать на открытие мемориала подо Ржевом
  • Reuters

Об этом сообщает БЕЛТА.

«Во вторник на следующей неделе. Мы выбираем время, как поехать. Ищем момент, чтобы поехать и обсудить (с президентом России. — RT) там же некоторые вопросы нашего дальнейшего сотрудничества», — сказал Лукашенко.

Ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин могут встретиться на открытии мемориала подо Ржевом 30 июня.

25 июня Лукашенко заявил о намерении обсудить с Путиным ситуацию с выборами в Белоруссии.

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