В Минске заявили о возможности встречи Лукашенко и Путина 30 июня

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Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин могут встретиться на открытии мемориала под Ржевом 30 июня. Об этом информирует Интерфакс.
В Минске заявили о возможности встречи Лукашенко и Путина 30 июня
  • РИА Новости

Он сообщил, что Путин пригласил Лукашенко, когда президенты были на параде Победы в Москве, посетить церемонию открытия памятника под Ржевом в Тверской области. Посол отметил, что мемориал был изготовлен на деньги Союзного государства.

«Сейчас обсуждается программа возможного пребывания президента Беларуси. Я думаю, что, скорее всего, предложение будет принято и президент будет участвовать», — рассказал Макей.

Также он заявил, что планируется двусторонняя встреча лидеров, в ходе которой могут быть обсуждены «какие-то назревшие вопросы нашего двустороннего и многостороннего взаимодействия».

Ранее Лукашенко заявил о намерении обсудить с Путиным ситуацию с выборами в Белоруссии.

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