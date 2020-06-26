В Минске заявили о возможности встречи Лукашенко и Путина 30 июня
- РИА Новости
Он сообщил, что Путин пригласил Лукашенко, когда президенты были на параде Победы в Москве, посетить церемонию открытия памятника под Ржевом в Тверской области. Посол отметил, что мемориал был изготовлен на деньги Союзного государства.
«Сейчас обсуждается программа возможного пребывания президента Беларуси. Я думаю, что, скорее всего, предложение будет принято и президент будет участвовать», — рассказал Макей.
Также он заявил, что планируется двусторонняя встреча лидеров, в ходе которой могут быть обсуждены «какие-то назревшие вопросы нашего двустороннего и многостороннего взаимодействия».
Ранее Лукашенко заявил о намерении обсудить с Путиным ситуацию с выборами в Белоруссии.