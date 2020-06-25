Донбасс и Киев начали диалог по закону об особом статусе

Представители Киева и Донбасса начали диалог по закону об особом статусе региона. Об этом заявил полпред России в контактной группе по Украине Борис Грызлов по итогам заседания.

«Политическая подгруппа приступила к детальному обсуждению закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», кратко называемому законом об особом статусе», — цитирует РИА Новости Грызлова.

Он отметил, что основная задача, предусмотренная минскими договорённостями, заключается в том, чтобы придать особому статусу Донбасса постоянный характер.

«Хотя ни один представитель Украины не может внятно объяснить, чем это плохо для страны, мы вновь получили отказ представителей Киева по закреплению особого статуса в украинской Конституции», — добавил он.

По его словам, предложения Донбасса по проекту закона, поступившие месяцем ранее, не принимаются во внимание украинскими представителями.

«Тем не менее начался диалог Киева и Донбасса, и работа над поправками к закону должна быть продолжена в соответствии с буквой и духом Минских соглашений», — сказал он.

Ранее в офисе украинского президента Владимира Зеленского заявили, что Киев исключает возможность закрепления особого статуса Донбасса в Конституции страны.