В Госдуме назвали возмутительными действия Киева из-за парада в Крыму
- РИА Новости
«Мы даже реагировать не станем на эти неуместные ноты протеста, касающиеся проведения парадов в наших военных округах. Сегодня официальный Киев отказался от ветеранов, которые освобождали Украину от немецко-фашистских захватчиков, не дал людям праздновать Победу — такое поведение я считаю абсолютно аморальным и заслуживающим порицания. А чтобы ещё и нам указывать, как мы должны чествовать освободителей, — возмутительно и недопустимо», — добавил Бальбек.
Депутат подчеркнул, что победа была общей.
«А нота — лишь лист бумаги, заполненный в силу модных политических веяний, надо сказать, просто оскорбительных. Так что можно с уверенностью утверждать, эти ноты протеста в нашей внутренней политике ничего не изменят», — заключил парламентарий.
Ранее МИД Украины направил России ноту протеста из-за парада в Крыму.
В Киеве назвали действия России «провокацией» для дальнейшей эскалации напряжённости в украинско-российских отношениях.
Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.