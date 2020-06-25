В Госдуме назвали возмутительными действия Киева из-за парада в Крыму

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT сообщение МИД Украины о том, что Киев направил Москве ноту протеста из-за проведения 24 июня парадов Победы в Крыму «без согласования с украинской стороной».

«Мы даже реагировать не станем на эти неуместные ноты протеста, касающиеся проведения парадов в наших военных округах. Сегодня официальный Киев отказался от ветеранов, которые освобождали Украину от немецко-фашистских захватчиков, не дал людям праздновать Победу — такое поведение я считаю абсолютно аморальным и заслуживающим порицания. А чтобы ещё и нам указывать, как мы должны чествовать освободителей, — возмутительно и недопустимо», — добавил Бальбек.

Депутат подчеркнул, что победа была общей.

«А нота — лишь лист бумаги, заполненный в силу модных политических веяний, надо сказать, просто оскорбительных. Так что можно с уверенностью утверждать, эти ноты протеста в нашей внутренней политике ничего не изменят», — заключил парламентарий.

Ранее МИД Украины направил России ноту протеста из-за парада в Крыму.

В Киеве назвали действия России «провокацией» для дальнейшей эскалации напряжённости в украинско-российских отношениях.

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.