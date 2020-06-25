В Совфеде осудили ноту протеста Киева из-за парада в Крыму

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Анастасия Румянцева
Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди прокомментировала в беседе с RT сообщение МИД Украины о том, что Киев направил Москве ноту протеста из-за проведения 24 июня парадов Победы в Крыму «без согласования с украинской стороной».
В Совфеде осудили ноту протеста Киева из-за парада в Крыму
  • Reuters

«Украиной в очередной раз избрана неверная политическая тональность. Направление ноты протеста из-за парада в Крыму вызывает огорчение... Мы видели, сколько счастливых людей вышли на улицы Крыма для того, чтобы отдать дань уважения солдату-победителю», — рассказала Ковитиди.

Она отметила, что 75-летие Победы «объединяет всё человечество во имя мира и недопущения подобных трагедий».

«Уроки истории необходимо усваивать, политики на Украине должны это осознать», — заключила парламентарий.

Ранее МИД Украины направил России ноту протеста из-за парада в Крыму.

В Киеве назвали действия России «провокацией» для дальнейшей эскалации напряжённости в украинско-российских отношениях.

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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