В Совфеде осудили ноту протеста Киева из-за парада в Крыму
- Reuters
«Украиной в очередной раз избрана неверная политическая тональность. Направление ноты протеста из-за парада в Крыму вызывает огорчение... Мы видели, сколько счастливых людей вышли на улицы Крыма для того, чтобы отдать дань уважения солдату-победителю», — рассказала Ковитиди.
Она отметила, что 75-летие Победы «объединяет всё человечество во имя мира и недопущения подобных трагедий».
«Уроки истории необходимо усваивать, политики на Украине должны это осознать», — заключила парламентарий.
Ранее МИД Украины направил России ноту протеста из-за парада в Крыму.
В Киеве назвали действия России «провокацией» для дальнейшей эскалации напряжённости в украинско-российских отношениях.
Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.