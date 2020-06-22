Джабаров оценил планы США финансировать проекты об истории Украины

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT намерение Госдепа США выделить до $150 тыс. на проекты, посвящённые истории современной Украины.

«Это больше пиар, нежели реальность. $150 тыс. — большие деньги для простого человека, но для какого-то гранта, написания истории, создания книг и альбомов это очень мало. Честно говоря, думаю, что сейчас и на эту сумму ничего не напишут. Вся история Украины тесно связана с историей Российской империи, а потом СССР. Это периоды наибольших достижений украинского народа, его процветания», — считает сенатор.

По словам Джабарова, в настоящий момент «из-за постоянно ухудшающихся социальных показателей Украина далеко не лучший пример для подражания».

Ранее сообщалось, что Госдепартамент планирует выделить до $150 тыс. на проекты, посвящённые истории современной Украины. Курировать инициативу будет американское посольство в Киеве.

Подробнее — в материале RT.