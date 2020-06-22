Джабаров оценил планы США финансировать проекты об истории Украины

Короткая ссылка
Анна Лушникова
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT намерение Госдепа США выделить до $150 тыс. на проекты, посвящённые истории современной Украины.
Джабаров оценил планы США финансировать проекты об истории Украины
  • © Александр Натрускин
  • РИА Новости

«Это больше пиар, нежели реальность. $150 тыс. — большие деньги для простого человека, но для какого-то гранта, написания истории, создания книг и альбомов это очень мало. Честно говоря, думаю, что сейчас и на эту сумму ничего не напишут. Вся история Украины тесно связана с историей Российской империи, а потом СССР. Это периоды наибольших достижений украинского народа, его процветания», — считает сенатор.

По словам Джабарова, в настоящий момент «из-за постоянно ухудшающихся социальных показателей Украина далеко не лучший пример для подражания».

Ранее сообщалось, что Госдепартамент планирует выделить до $150 тыс. на проекты, посвящённые истории современной Украины. Курировать инициативу будет американское посольство в Киеве. 

Подробнее — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить