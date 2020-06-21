Суд в Ереване отказался арестовывать лидера оппозиции

Суд в Ереване отказался арестовывать главу армянской оппозиционной парламентской фракции «Процветающая Армения» Гагика Царукяна.

«Суд отклонил ходатайство обвинения об аресте Царукяна. Я рад, что суд нашёл в себе силы и встал выше политических процессов», — приводит РИА Новости слова адвоката оппозиционера Ерема Саркисяна.

14 июня полиция Армении задержала 252 участника акции в поддержку председателя оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна.

Позднее Национальное собрание Армении на заседании 16 июня выдало разрешение правоохранительным органам арестовать Гагика Царукяна.