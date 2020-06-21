Суд в Ереване отказался арестовывать лидера оппозиции

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Суд в Ереване отказался арестовывать главу армянской оппозиционной парламентской фракции «Процветающая Армения» Гагика Царукяна.
Суд в Ереване отказался арестовывать лидера оппозиции
  • РИА Новости

«Суд отклонил ходатайство обвинения об аресте Царукяна. Я рад, что суд нашёл в себе силы и встал выше политических процессов», — приводит РИА Новости слова адвоката оппозиционера Ерема Саркисяна.

14 июня полиция Армении задержала 252 участника акции в поддержку председателя оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна.

Позднее Национальное собрание Армении на заседании 16 июня выдало разрешение правоохранительным органам арестовать Гагика Царукяна.

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