В Госдуме осудили слова эксперта с Украины об «ударе» по Новороссийску

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление украинского военного эксперта Михаила Жихорова о том, что новая крылатая ракета Украины «Нептун» в теории способна поражать цели в Новороссийске.

По словам Бальбека, украинский эксперт «погряз в теориях».

При этом парламентарий подчеркнул, что самым эффективным средством для достижения целей является диалог.

«Диалог двух сторон. Диалог двух государств. Диалог, в конце концов, между военными ведомствами. Мы не собираемся нападать на Украину, но не потерпим никаких провокаций», — отметил депутат.

Также Бальбек добавил, что украинскому специалисту не стоило делать публичные заявления, которые «не имеют ничего общего с реальностью».

Ранее Жихоров заявил, что новая крылатая ракета Украины «Нептун» в теории способна поражать цели в Новороссийске.

По его словам, данная ракета разрабатывалась для того, чтобы сдерживать российский Черноморский флот.

Эксперт также заявил, что теоретически у Черноморского флота есть все возможности по отражению ракетных атак.