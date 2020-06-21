В Госдуме осудили слова эксперта с Украины об «ударе» по Новороссийску
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- РИА Новости
По словам Бальбека, украинский эксперт «погряз в теориях».
При этом парламентарий подчеркнул, что самым эффективным средством для достижения целей является диалог.
«Диалог двух сторон. Диалог двух государств. Диалог, в конце концов, между военными ведомствами. Мы не собираемся нападать на Украину, но не потерпим никаких провокаций», — отметил депутат.
Также Бальбек добавил, что украинскому специалисту не стоило делать публичные заявления, которые «не имеют ничего общего с реальностью».
Ранее Жихоров заявил, что новая крылатая ракета Украины «Нептун» в теории способна поражать цели в Новороссийске.
По его словам, данная ракета разрабатывалась для того, чтобы сдерживать российский Черноморский флот.
Эксперт также заявил, что теоретически у Черноморского флота есть все возможности по отражению ракетных атак.