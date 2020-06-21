На Украине более тысячи летальных исходов среди инфицированных COVID-19

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В Минздраве Украины сообщили, что число скончавшихся от вызываемой COVID-19 болезни превысило 1000.
На Украине более тысячи летальных исходов среди инфицированных COVID-19
  • Reuters

Об этом информирует УНИАН.

«По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 21 июня на Украине подтверждено 36 570 случаев COVID-19, из них 16 509 выздоровели, 1002 умерли», — говорится в сообщении Минздрава Украины.

За последние сутки лабораторно подтверждено 735 случаев. С момента начала эпидемии на Украине данное заболевание подтверждено у 2690 детей и 5998 медицинских работников.

Ранее сообщалось, что на Украине проверят общепит и транспорт на соблюдение мер безопасности.

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