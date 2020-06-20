На Украине проверят общепит и транспорт на соблюдение мер безопасности
- РИА Новости
«Если заведения не следят за тем, чтобы люди были в масках, чтобы была соблюдена дистанция, меры безопасности, то должны нести за это ответственность», — цитирует Зеленского пресс-служба.
Он подчеркнул, что общественные места должны соответствовать эпидемиологическим требованиям.
На Украине за сутки зафиксировали 841 случай коронавирусной инфекции.
Зеленский поручил выработать решения по ситуации с повышением числа случаев заболевания коронавирусом.