На Украине проверят общепит и транспорт на соблюдение мер безопасности

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На Украине проведут проверки заведений общественного питания и транспорта на соблюдение эпидемиологических требований в период карантина из-за коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил офис украинского президента Владимира Зеленского.
На Украине проверят общепит и транспорт на соблюдение мер безопасности
  • РИА Новости

«Если заведения не следят за тем, чтобы люди были в масках, чтобы была соблюдена дистанция, меры безопасности, то должны нести за это ответственность», — цитирует Зеленского пресс-служба.

Он подчеркнул, что общественные места должны соответствовать эпидемиологическим требованиям.

На Украине за сутки зафиксировали 841 случай коронавирусной инфекции.

Зеленский поручил выработать решения по ситуации с повышением числа случаев заболевания коронавирусом.

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