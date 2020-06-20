На Украине за сутки выявили 841 случай коронавируса

На Украине за сутки зафиксировали 841 случай коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на данные Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

Уточняется, что общее число зарегистрированных за время пандемии случаев достигло 35 825.

Также телеканал отмечает, что к настоящему моменту общее число скончавшихся из-за COVID-19 достигло 994.

Всего в стране от коронавируса вылечились 16 406 пациентов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил кабинету министров выработать решения по ситуации с повышением числа случаев заболевания коронавирусом.