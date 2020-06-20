На Украине за сутки выявили 841 случай коронавируса
- Reuters
Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на данные Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.
Уточняется, что общее число зарегистрированных за время пандемии случаев достигло 35 825.
Также телеканал отмечает, что к настоящему моменту общее число скончавшихся из-за COVID-19 достигло 994.
Всего в стране от коронавируса вылечились 16 406 пациентов.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил кабинету министров выработать решения по ситуации с повышением числа случаев заболевания коронавирусом.