Число случаев коронавируса в Узбекистане превысило 6 тысяч

Число зафиксированных больных коронавирусной инфекцией COVID-19 в Узбекистане превысило 6 тыс.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения страны.

Уточняется, что за прошедшие сутки в стране выявили 170 больных коронавирусом, в результате чего число случаев COVID-19 достигло 6025.

По данным Минздрава, общее число выздоровевших после коронавируса в Узбекистане к настоящему моменту достигло 4273.

Ранее сообщалось, что Узбекистан с 15 июня возобновит регулярное пассажирское авиасообщение с Японией, Китаем, Южной Кореей и Израилем.