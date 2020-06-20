Число случаев коронавируса в Узбекистане превысило 6 тысяч

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Число зафиксированных больных коронавирусной инфекцией COVID-19 в Узбекистане превысило 6 тыс.
Число случаев коронавируса в Узбекистане превысило 6 тысяч
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения страны.

Уточняется, что за прошедшие сутки в стране выявили 170 больных коронавирусом, в результате чего число случаев COVID-19 достигло 6025.

По данным Минздрава, общее число выздоровевших после коронавируса в Узбекистане к настоящему моменту достигло 4273.

Ранее сообщалось, что Узбекистан с 15 июня возобновит регулярное пассажирское авиасообщение с Японией, Китаем, Южной Кореей и Израилем.

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