Узбекистан возобновляет международное авиасообщение

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Узбекистан с 15 июня возобновит регулярное пассажирское авиасообщение с Японией, Китаем, Южной Кореей и Израилем.
Узбекистан возобновляет международное авиасообщение
  • globallookpress.com

«В Узбекистане с 15 июня возобновляется авиасообщение со странами, где наблюдается стабильная санитарно-эпидемиологическая обстановка», — приводит ТАСС сообщение специальной республиканской комиссии по противодействию распространению коронавируса. 

Уточняется, что в число стран со стабильной санитарно-эпидемиологической обстановкой в настоящее время вошли Япония, Китай, Южная Корея и Израиль.

В Россию из Узбекистана будут продолжать летать вывозные чартерные рейсы.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане продлили карантин до 1 августа.

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