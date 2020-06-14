Узбекистан возобновляет международное авиасообщение
- globallookpress.com
«В Узбекистане с 15 июня возобновляется авиасообщение со странами, где наблюдается стабильная санитарно-эпидемиологическая обстановка», — приводит ТАСС сообщение специальной республиканской комиссии по противодействию распространению коронавируса.
Уточняется, что в число стран со стабильной санитарно-эпидемиологической обстановкой в настоящее время вошли Япония, Китай, Южная Корея и Израиль.
В Россию из Узбекистана будут продолжать летать вывозные чартерные рейсы.
Ранее сообщалось, что в Узбекистане продлили карантин до 1 августа.