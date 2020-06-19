Песков ответил на заявления Минска о «кукловодах» из «Газпрома»

Обвинения в адрес российских компаний со стороны Белоруссии являются голословными. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как подчеркнул представитель Кремля, в данном случае необходима «какая-то аргументация».

«Подобные обвинения в адрес таких уважаемых международных компаний, безусловно, не могут быть голословными, они должны подкрепляться какими-то аргументами», — сказал он.

Песков подчеркнул, что интересы российских компаний «всегда находятся под защитой российского государства».

«Это один из приоритетов защиты наших компаний, которые работают в других странах, в том числе и Белоруссии», — добавил он.

Таким образом он ответил на вопрос о заявлениях из Белоруссии о том, что к событиям в стране якобы причастен «Газпром».

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что власти смогли сорвать «масштабный план дестабилизации» Белоруссии, отметив, что «маски сорваны» с «кукловодов», которые сидят за пределами страны.

18 июня в Белоруссии был задержан претендент на пост президента Виктор Бабарико, который возглавлял Белгазпромбанк.

Глава Комитета госконтроля Иван Тертель, как передавало агентство БЕЛТА, сказал, что за деятельностью Бабарико стоят «кукловоды», которые являются «большими начальниками в «Газпроме», а может быть, и выше».