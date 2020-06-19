В Кремле прокомментировали события в Белоруссии

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль считает внутренним делом Белоруссии задержание экс-главы Белгазпромбанка и претендента на пост президента республики Виктора Бабарико.
В Кремле прокомментировали события в Белоруссии
  • РИА Новости

«Мы считаем это внутренним делом Белоруссии, в данном случае, разумеется, мы не намерены как-то вмешиваться во внутренние дела Белоруссии», — заявил Песков.

Он отметил, что «у Кремля нет кандидатов на выборах в Белоруссии».

«Кандидаты на выборах в Белоруссии есть у белорусского народа», — сказал Песков.

Он добавил, что на выборах президента Белоруссии в августе этого года «наверняка будут присутствовать наблюдатели, поэтому все оценки последуют потом, по завершении».

Накануне правоохранительные органы Белоруссии задержали претендента на пост президента страны банкира Виктора Бабарико, который ранее возглавлял Белгазпромбанк. Действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил о срыве плана по масштабной дестабилизации в стране.

Выборы президента пройдут в Белоруссии 9 августа. 

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