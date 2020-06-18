Еврокомиссия призвала провести конкурентные выборы в Белоруссии
- Reuters
«Белорусские власти должны обеспечить представительную и конкурентную политическую борьбу на выборах в августе», — сказала она во время пресс-конференции. Её слова приводит РИА Новости.
Она подчеркнула, что верховенство права должно соблюдаться, а «произвольно задержанные активисты должны быть немедленно освобождены».
Ранее стало известно, что инициативные группы двух претендентов на пост президента Белоруссии — Александра Лукашенко и Виктора Бабарико — сдали необходимое число подписей в избирательные комиссии для регистрации их кандидатами.
Позднее Виктор Бабарико был задержан.