В «Единой России» выразили обеспокоенность ситуацией вокруг партии «Процветающая Армения»

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В партии «Единая Россия» выразили обеспокоенность в связи с ситуацией вокруг партии «Процветающая Армения».
В «Единой России» выразили обеспокоенность ситуацией вокруг партии «Процветающая Армения»
  • РИА Новости

«Уважая принцип невмешательства во внутренние дела суверенных государств, выражаем надежду, что ситуация, сложившаяся вокруг «Процветающей Армении» и её лидера Гагика Царукяна, будет разрешена в строгом соответствии с законом, с уважением политического многообразия и свободы общественной деятельности», — заявили в «Единой России».

В российской партии исходят из того, что свойственная демократическим государствам политическая конкуренция не будет вестись неправовыми методами.

В «Единой России» также пожелали армянским коллегам скорейшего выхода из ситуации, «получившей резонанс далеко за пределами Армении».

14 июня полиция Армении задержала 252 участника акции в поддержку председателя оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна.

Позже парламент Армении разрешил арестовать лидера оппозиции. Царукяну инкриминируют уклонение от уплаты налогов и дачу взяток во время парламентских выборов 2017 года.

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