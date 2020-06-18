Порошенко заявил о возбуждении против него уголовного дела
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Об этом Порошенко сказал возле здания Печерского суда в Киеве, где должно пройти заседание по избранию ему меры пресечения.
«Оказывается, они возбудили против меня ещё одно дело, — дословно цитирую, я ничего не выдумываю, — за разжигание межрелигиозной розни путём получения томоса и создания Православной церкви Украины», — цитирует его РИА Новости.
Ранее в офисе генерального прокурора Украины заявили о предъявлении Порошенко подозрения в рамках дела о превышении полномочий главой Службы внешней разведки Украины.
6 января 2019 года Константинопольский патриарх Варфоломей вручил томос об автокефалии новой церковной структуры — Православной церкви Украины.