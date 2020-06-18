Порошенко заявил о возбуждении против него уголовного дела

Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что против него возбудили уголовное дело в связи с получением Украиной томоса об автокефалии церкви.

Об этом Порошенко сказал возле здания Печерского суда в Киеве, где должно пройти заседание по избранию ему меры пресечения.

«Оказывается, они возбудили против меня ещё одно дело, — дословно цитирую, я ничего не выдумываю, — за разжигание межрелигиозной розни путём получения томоса и создания Православной церкви Украины», — цитирует его РИА Новости.

Ранее в офисе генерального прокурора Украины заявили о предъявлении Порошенко подозрения в рамках дела о превышении полномочий главой Службы внешней разведки Украины.

6 января 2019 года Константинопольский патриарх Варфоломей вручил томос об автокефалии новой церковной структуры — Православной церкви Украины.