Порошенко заявил о возбуждении против него уголовного дела

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Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что против него возбудили уголовное дело в связи с получением Украиной томоса об автокефалии церкви.
Порошенко заявил о возбуждении против него уголовного дела
  • © Petro Poroshenko
  • globallookpress.com

Об этом Порошенко сказал возле здания Печерского суда в Киеве, где должно пройти заседание по избранию ему меры пресечения.

«Оказывается, они возбудили против меня ещё одно дело, — дословно цитирую, я ничего не выдумываю, — за разжигание межрелигиозной розни путём получения томоса и создания Православной церкви Украины», — цитирует его РИА Новости.

Ранее в офисе генерального прокурора Украины заявили о предъявлении Порошенко подозрения в рамках дела о превышении полномочий главой Службы внешней разведки Украины.

6 января 2019 года Константинопольский патриарх Варфоломей вручил томос об автокефалии новой церковной структуры — Православной церкви Украины.

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